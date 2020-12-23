Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства Карамышевской набережной.

"Утвержден проект благоустройства Карамышевской набережной, расположенной в районе Хорошёво-Мнёвники (СЗАО) на левом берегу Москвы-реки. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Протяженность Карамышевской набережной составляет порядка четырех километров – от проспекта Маршала Жукова (Живописный мост) до проектируемого проезда № 632. Согласно проекту, реконструкцию проведут на площади 58,08 гектара – в плане работ указано укрепление речных склонов.

На набережной организуют дорожки для велосипедистов и пеших прогулок, площадки для занятий спортом и для детских игр, а также места для тихого отдыха и выгула собак. Кроме того, запланирована реконструкция двух речных причалов – "Верхние Мнёвники" и "Домостроительный комбинат".

На проезжей части Карамышевской набережной обустроят заездные карманы, парковочные места, дополнительные светофоры и пешеходные переходы. Проект благоустройства также предусматривает строительно 4,74 километра новых дорог с двумя-тремя полосами движения. Реконструкция пройдет на участке от улицы Нижние Мнёвники до улицы Демьяна Бедного.

Отличительной особенностью Карамышевской набережной станет вертолетная площадка. Здесь смогут садиться медицинские вертолеты для экстренной доставки пациентов в ГКБ № 67 имени Ворохобова.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что набережная Марка Шагала после реконструкции войдет в единую систему набережных левого берега Москва-реки. Речь идет об участке от Таганского района до района Печатники.

