11:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил проект благоустройства Карамышевской набережной.
"Утвержден проект благоустройства Карамышевской набережной, расположенной в районе Хорошёво-Мнёвники (СЗАО) на левом берегу Москвы-реки. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Протяженность Карамышевской набережной составляет порядка четырех километров – от проспекта Маршала Жукова (Живописный мост) до проектируемого проезда № 632. Согласно проекту, реконструкцию проведут на площади 58,08 гектара – в плане работ указано укрепление речных склонов.
На набережной организуют дорожки для велосипедистов и пеших прогулок, площадки для занятий спортом и для детских игр, а также места для тихого отдыха и выгула собак. Кроме того, запланирована реконструкция двух речных причалов – "Верхние Мнёвники" и "Домостроительный комбинат".
На проезжей части Карамышевской набережной обустроят заездные карманы, парковочные места, дополнительные светофоры и пешеходные переходы. Проект благоустройства также предусматривает строительно 4,74 километра новых дорог с двумя-тремя полосами движения. Реконструкция пройдет на участке от улицы Нижние Мнёвники до улицы Демьяна Бедного.
Отличительной особенностью Карамышевской набережной станет вертолетная площадка. Здесь смогут садиться медицинские вертолеты для экстренной доставки пациентов в ГКБ № 67 имени Ворохобова.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что набережная Марка Шагала после реконструкции войдет в единую систему набережных левого берега Москва-реки. Речь идет об участке от Таганского района до района Печатники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: