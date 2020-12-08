Реконструкция набережной Марка Шагала завершит обустройство левого берега Москвы-реки

11:21
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Набережная Марка Шагала после реконструкции, которую планируется завершить в 2021 году, станет частью единой системы набережных преображенного левого берега Москвы-реки от Таганки до Печатников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сейчас на набережной Марка Шагала ведутся работы по установке пяти павильонов, обустройству трех спусков к воде, мощению тротуаров, а также устройству велодорожек и велопарковок, укладке беговых дорожек с мягким покрытием. Реконструкция, которую планируется завершить в 2021 году, позволит сформировать единую систему набережных по левому берегу Москва-реки от Таганского района до района Печатники", – заявил Бочкарев.
Он напомнил, что первая очередь работ по реконструкции набережной стартовала весной 2019 года, в ее рамках был сформирован естественный берег на протяжении 104 метров.
Как пояснил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, для благоустройства набережной было вымощено гранитной плиткой 1,3 гектара тротуаров, уложено 520 метров велодорожек и 1 километр беговых дорожек с мягким покрытием, высажено более 270 деревьев, 960 кустарников и 15 тысяч квадратных метров газона. На реконструированной набережной Марка Шагала размещаются кафе, пункты проката, детские и спортивные площадки.
"Все набережные строятся по новым для Москвы правилам – со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок", – добавил Рафик Загрутдинов.
Ранее власти Москвы утвердили проект планировки набережной Москвы-реки. Она свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала. В прибрежной зоне Даниловского района столицы появится новая зона отдыха с пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками.
"Это наш город": реконструкция набережной Марка Шагала завершится в 2021 году
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