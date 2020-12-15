Строительство моста через старое русло Москвы-реки начнут в начале 2021 года

10:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории бывшего завода ЗИЛ начнется в начале 2021 года, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.
"Строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории Завода имени И. А. Лихачева начнем в начале следующего года. Всего предстоит построить более трех километров дорог, в том числе мост через старое русло реки Москвы [протяженностью] 415,54 метра", – заявил глава департамента Рафик Загрутдинов, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется также, что работы планируется завершить за 2,5 года. Подведомственное департаменту ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" уже объявило конкурс на строительство моста. Кроме того, проект предусматривает строительство двух магистральных улиц общегородского значения: Проектируемого проезда № 4062 протяженностью 1,77 километра и Проектируемого проезда № 4062 протяженностью 0,91 километра.
"В настоящее время в проектировании находятся четыре объекта на территории бывшего завода ЗИЛ. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина их строительство мы должны завершить до конца 2024 года", – пояснил Загрутдинов.
Ранее на территории бывшего ЗИЛа открыли первый детский сад на 95 малышей, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Дошкольное образовательное учреждение расположено по адресу улица Архитектора Щусева, дом 7.
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