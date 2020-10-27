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Мэр Москвы

14:19

Новая пешеходная набережная появится на "полуострове ЗИЛ"

мэр Москвы Сергей Собянин благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Пешеходная набережная появится на "полуострове ЗИЛ" в Москве. Соответствующий проект планировки территории утвердил Сергей Собянин.

Площадь проектируемой территории составит 31,95 гектара. Благоустроенная зона протяженностью 4 километра протянется от набережной Марка Шагала до Симоновской набережной. Она станет частью прогулочного маршрута от Кремля до парка "Остров мечты".

"Для комфортного доступа к воде планируется провести реконструкцию существующего лестничного спуска в районе Проектируемого проезда № 780, построить три дополнительных схода, а также организовать причал для речных судов", – сказано в сообщении.

На значительном расстоянии от новой набережной появится проезжая часть. На ней организуют 7 остановок наземного транспорта, вдоль дороги оборудуют 22 наземных пешеходных перехода.

Отмечается, что на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛа создается новый городской район. В нем возводят жилые дома, парки, школы, детские сады, поликлинику. Всего на "полуострове" появится порядка 40 тысяч рабочих мест.

"Построен один из крупнейших в городе спортивных кластеров "Парк легенд", включающий ледовый дворец и дворец водных видов спорта. Планируется открыть филиал музея "Эрмитаж", театры, арт-центр", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что дополнительную зону отдыха могут организовать на участке парка между Каналом имени Москвы и Левобережной улицей столицы. Проект вынесен на голосование на портале "Активный гражданин". В парке могут появиться новые пешеходные тропы, физкультурные площадки и зоны для спортивных игр.

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