В Москве благоустроили вылетную магистраль Большие Каменщики – метро "Коломенская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики – станция метро "Коломенская", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что работы проводились на улице Большие Каменщики, Симоновский Вал, Велозаводской, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская" и в Новоспасском проезде.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, задачей специалистов было создание комфортной среды для пешеходов и пассажиров при сохранении основной транзитной функции магистрали.

"Точками притяжения при таких реконструкциях становятся остановки общественного транспорта и станции метро, которые после завершения работ превращаются в городские мини-площади", – приводятся в материале слова Бирюкова.

В ходе работ по благоустройству создали сквер около храма Сорока Севастийских Мучеников в районе Новоспасского проезда. Территорию замостили гранитной плиткой, разбили газон и цветники, установили скамейки, перголы, качели, урны, высадили деревья и кустарники. Освещают сквер новые фонари с энергосберегающими лампами.

"Особое внимание уделили безопасности пешеходов – в зоне благоустройства реконструировали 71 наземный пешеходный переход, дополнительно обустроили еще восемь зебр", – рассказал вице-мэр.

Также специалисты заменили 39 остановочных павильонов.

Предполагается, что благоустройство вылетной магистрали будет полностью завершено в 2021 году. Там высадят кустарники и деревья, разобьют газон. Кроме того, установят 345 урн и лавочек и более 50 навигационных стел.

Ранее сообщалось, что специалисты благоустроили территорию около будущей станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Печатники. Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства специалисты расширили тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие, обустроили дорожки. Также на прилегающей к станции территории установлены два остановочных павильона с навесами и зарядками для телефонов.

