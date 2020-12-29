Территорию возле будущей станции МЦД-2 Печатники благоустроили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Территорию возле будущей станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Печатники благоустроили. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства специалисты расширили тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие, обустроили дорожки. Также на прилегающей к станции территории установлены два остановочных павильона с навесами и зарядками для телефонов.

"В этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, работы на ней завершены, в следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены на улице Гурьянова", – отметил заммэра.

Ранее сообщалось, что станцию Аминьевская будущего МЦД-4 и Киевского направления МЖД планируют открыть для пассажиров в следующем году. Как уточнялось, время в дороге до Киевского вокзала из районов Раменки и Очаково-Матвеевское составит 15 минут. Пассажиры, приезжающие из области и ТиНАО, смогут пересаживаться с Аминьевской прямо на БКЛ.

4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

