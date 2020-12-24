Станцию МЦД откроют в Подольске до конца декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станцию Московского центрального диаметра (МЦД) откроют в Подольске до конца декабря текущего года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"МЦД – это наш проект с Москвой. Проект, который поддержал президент. <…> В конце месяца откроем в Подольске станцию", – заявил глава региона.

По словам Воробьева, в 2020 году в Московской области утвердили тариф на проезд в пределах МЦД, который в предстоящем году составит 50 рублей за одну поездку. Губернатор подчеркнул, что это в три раза дешевле, чем проезд в старых электропоездах.

Движение по первым двум МЦД – от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска – открыли в ноябре 2019 года. В разработке находятся дополнительные направления.

В начале декабря заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2021 году будут построены еще 14 станций Московских центральных диаметров.

