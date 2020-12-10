Еще 14 станций МЦД планируют открыть в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 14 станций Московских центральных диаметров (МЦД) планируется открыть для пассажиров в будущем году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года 14 остановочных пунктов открыто, в ближайшее время планируем завершить реконструкцию станции Подольск на МЦД-2. В 2021 году планируется завершить строительство пяти новых и реконструкцию девяти станций МЦД", – сказал вице-мэр.

4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

Ранее сообщалось, что станцию Аминьевская будущего МЦД-4 и Киевского направления МЖД планируют открыть для пассажиров в будущем году. Время в дороге до Киевского вокзала из районов Раменки и Очаково-Матвеевское составит 15 минут.