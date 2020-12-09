Станцию Аминьевская будущего МЦД-4 планируют открыть в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Станцию Аминьевская будущего МЦД-4 и Киевского направления МЖД планируют открыть для пассажиров в будущем году. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, время в дороге до Киевского вокзала из районов Раменки и Очаково-Матвеевское составит 15 минут.

"Новая станция соединит эти районы – сейчас они разделены железной дорогой. Тут появится удобный подземный пешеходный переход. Пассажиры, приезжающие из области и ТиНАО, смогут пересаживаться с Аминьевской прямо на БКЛ. Это будет первая комфортная пересадка с ж/д на метро после въезда в город", – говорится в сообщении.

4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

По словам Собянина, МЦД и ЦКАД – это главные столичные проекты на 2021 год. Мэр подчеркнул, что новые станции и направления позволят существенно разгрузить автомобильные магистрали.

