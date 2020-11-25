Новый сквер появится у храма Сорока Севастийских мучеников в центре столицы

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Фото: vk.com/40much
В Москве около Храма Сорока Севастийских мучеников появится новый сквер. Его создадут в рамках благоустройства вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до станции метро "Коломенская". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что ранее на территории будущего сквера располагался склад строительных материалов. Его посетители монастыря обходили по периметру. Теперь пройти к обители от станции метро "Пролетарская" можно будет через новый сквер.
"Решение о создании сквера было принято с учетом просьбы духовенства о благоустройстве территории главной входной группы Новоспасского монастыря и пространства около Храма Сорока Севастийских мучеников. Концепция была рассмотрена и одобрена представителями обители", – подчеркнул заммэра.
В сквере установят лавочки, качели для детей, 11 фонарей с энергосберегающими лампами. Также специалисты высадят различные деревья, разобьют порядка 2 тысяч метров газона и 175 квадратных метров цветников. Кроме того, будет расширена существующая парковка, заключил Бирюков.
Ранее сообщалось, что новая прогулочная зона с благоустроенной набережной появится на территории Спасского затона. Согласно проекту планируется создать линейный парк для прогулок, спорта и активного отдыха. Там оборудуют беговые и велодорожки, устроят вечернее освещение и смотровые площадки.
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