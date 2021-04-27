Три путепровода построили на Курском направлении МЖД

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Три новых путепровода построили на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Уточняется, что под ними в перспективе пройдет Юго-Восточная автомобильная хорда.

Кроме того, два однопутных путепровода находятся в районе строительства ТПУ Печатники, еще один возведут до конца 2021 года. На расстоянии 500 метров от них находится двухпутный путепровод длиной 110 метров.

Одновременно специалисты ведут реконструкцию самой соединительной ветви протяженностью 6,9 километра, где уложена новая рельсошпальная решетка, а также проведена электрификация линии.

Под Волгоградским автомобильным путепроводом для устройства контактной сети провели работы по понижению уровня земляного полотна. Уточняется, что с 29 мая по соединительной линии начнут курсировать транзитные пассажирские поезда с северо-запада на юг по МЦК, останавливаясь у терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станций Тимирязевская и Дмитровская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

Как уточняется, важнейшим мероприятием проекта является перенос платформы Дмитровская МЦД-2 ближе к строящейся станции Дмитровская МЦД-1. Это позволит создать транспортно-пересадочный узел между двумя диаметрами и Люблинско-Дмитровской линией столичного метрополитена.