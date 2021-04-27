Собянин утвердил проект развития территорий еще двух станций МЦД-1 в САО

12:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станций Тимирязевская и Дмитровская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства по итогам заседания президиума правительства города.
Как уточняется, важнейшим мероприятием проекта является перенос платформы Дмитровская МЦД-2 ближе к строящейся станции Дмитровская МЦД-1. Это позволит создать транспортно-пересадочный узел между двумя диаметрами и Люблинско-Дмитровской линией столичного метрополитена.
"Также в планах – реконструкция выходов подземных пешеходных переходов через Дмитровское шоссе в районе станции Тимирязевская МЦД-1 – с устройством лифтов для маломобильных граждан. В ходе реконструкции самой станции Тимирязевская планируется возвести надземный пешеходный переход с выходами на платформу", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что на прилегающей к этим станциям территории для пешеходов обустроят удобные тротуары и семь дополнительных наземных переходов. Также там создадут велосипедные дорожки протяженностью более 11 километров.
Помимо этого, рядом со станциями Тимирязевская и Дмитровская появятся заездные карманы для наземного городского транспорта, парковки, стоянки такси. На пути от станций до остановок общественного транспорта установят навесы, которые защитят пассажиров от непогоды.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории у МЦД-2. Проект охватывает два участка общей площадью 137,59 гектара земли. Территория пересекается в районах Сокол, Коптево, Аэропорт, Тимирязевском, Марьиной Роще, Войковском, Савеловском и Бутырском.
Проект предусматривает обновление улично-дорожной сети и переустройство инженерных сетей. В реконструируемой зоне МЦД-2 планируется организовать разворотные площадки наземного городского транспорта, парковки, велопаровки и стоянки такси.
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