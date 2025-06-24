Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2021 года

С приходом календарного лета для россиян планируется множество нововведений. Столичные семьи смогут получить новое пособие на детей, выпускники школ приступят к сдаче государственных экзаменов, а цены на сахар разморозят. Рассказываем подробности об изменениях, которые наступят в июне.



Разморозка цен на сахар

1 июня заканчивается соглашение о заморозке цен на сахар. На данный момент оптовая цена сахара-песка ограничена 36 рублями за килограмм, розничная – 46 рублями.

По словам глaвы Минсельхозa Дмитрия Патрушева, продление соглашения не планируется. При этом ведомство рекомендовало производителям как можно дольше сохранять лояльный для потребителей ценник.

Запрет на экспорт гречки

С 5 июня по 31 августа 2021 года включительно вводится временный запрет на вывоз из России гречки. Данная мера необходима для сохранения на внутреннем рынке необходимых объемов гречихи и гречневой крупы, а также для устранения резких колебаний цен.

Новые пособия при рождении ребенка

С 3 июня молодые семьи столицы смогут получить новое дополнительное пособие при рождении ребенка. Раньше на него могли претендовать только в том случае, если оба супруга были не старше 30 лет. Теперь выплата распространяется на семьи, где мужу и жене от 30 до 36 лет.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Получить выплату может только один из взрослых, а средний доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума (18 тысяч 29 рублей на человека). Оформить новое пособие можно в электронном формате – через портал mos.ru. Выплату смогут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2021 года.

Прикреплять сканы документов не потребуется: специалисты все проверят самостоятельно. Деньги также придут на счет заявителя автоматически. При рождении первого ребенка выплатят 90 145 рублей, второго – 126 203 рубля, третьего и последующих – 180 290 рублей.

ЕГЭ для выпускников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

До 25 июня в России пройдет основной этап государственных экзаменов для выпускников школ. В этом году в связи с пандемией коронавируса досрочный период проведения аттестации был отменен.

Абитуриентам, планирующим поступать в университеты, для получения аттестата нужно пройти порог по баллам только по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году выпускники сдавать не будут.

3 и 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, 7 июня начнется ЕГЭ по математике профильного уровня, 11 июня школьники будут писать историю и физику, а 15 июня – обществознание. 18 июня состоится экзамен по биологии и письменный этап по иностранным языкам, а 21 и 22 – устная часть ЕГЭ. Завершит период итоговой аттестации госэкзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 24 и 25 июня.

Для тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в основной период, существуют резервные дни. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.

Запрет на продажу сим-карт на улице

С июня операторам сотовой связи запрещается продавать сим-карты и заключать договоры с абонентами за пределами стационарных торговых точек. Таким образом, будет признана незаконной продажа сим-карт с уличных лотков и в метро.

Исключения предусмотрены лишь для транспортных средств, специально оборудованных для обслуживания абонентов. Также сим-карты можно будет приобретать через интернет.

Кроме того, с 1 июня и по 30 ноября этого года организации, которые предоставляют своим сотрудникам услуги корпоративной связи, обязаны будут внести сведения о каждом пользователе в единую систему идентификации.

Возобновление выдачи виз

Консульства Франции и Германии с 1 июня 2021 года возобновят выдачу виз в России. Однако приехать в Германию смогут лишь те категории граждан, на которых распространяются исключения. Туристы к ним не относятся.

Французское представительство в России также будет принимать заявки только для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной этой страной и истекшей во время пандемии COVID-19. Другие заявители на краткосрочную визу пока не могут запросить разрешение на въезд.

Чтобы продлить "шенген", нужно представить краткосрочное разрешение на многократный въезд сроком на пять лет, выданное Францией и истекшее в период 2020 или 2021 года. Также у заявителя должны быть подтверждающие документы для запланированной поездки в республику.

Открытие зарубежных границ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы для путешественников. Попасть на территорию государства можно с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.

При этом данное решение никак не отразится на российских туристах. Как и ранее, сейчас прилететь или приехать в Грузию граждане РФ могут только через другие страны. Пересечь наземную границу удобнее всего из Армении.

Маркировка мороженого и сыров

С 1 июня в России также вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. Продукты будут помечаться двумерным кодом системы "честный знак" на упаковке.

Код на упаковке содержит в себе данные о наименовании товара, его производителе, дате, времени и месте выпуска продукции. Ожидается, что маркировка позволит сократить долю нелегальных товаров, которую займут добросовестные производители.

Пребывание иностранцев в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

15 июня завершается действие временных мер для пребывания иностранных граждан в России. Из-за пандемии коронавируса в декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцам не требовалось продлевать необходимые документы, чтобы остаться в РФ. Это касалось в том числе виз, сроков постановки на учет по месту пребывания и вида на жительство.

Сейчас же иностранцам, которые находятся на территории России незаконно, необходимо обратиться в территориальные органы МВД по месту нахождения для возможного продления сроков.

По данным МВД, в России нелегально пребывают свыше 120 тысяч граждан Азербайджана, более 60 тысяч – из Армении, около 50 тысяч – из Казахстана, более 115 тысяч – из Киргизии, почти 250 тысяч граждан Таджикистана, более 330 тысяч – из Узбекистана, а также больше 150 тысяч – из Украины.

Просветительская деятельность

1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Также, согласно закону, нельзя будет оглашать школьникам и студентам недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. Условия, порядок и контроль ведения просветительской деятельности должно определить правительство.

Изменение в расписании электричек

На станции Лобня с 1 по 4 июня изменится расписание некоторых электричек Савеловского направления МЖД. "Технологические окна пройдут в основном в ночное время – с 01:10 до 04:55.

Несколько электричек на участках Москва-Смоленская – Лобня, Москва-Смоленская – Икша, Москва-Бутырская – Лобня, Дмитров – Лобня и Лобня – Икша во время проведения работ не будут ходить. Также некоторые поезда будут выведены из расписания, а у других изменится время отправления и прибытия.

