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Консульство Франции возобновляет выдачу виз в России с 1 июня 2021 года. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

В генеральное консульство в Москве можно будет подать заявку для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной этой страной и истекшей во время пандемии COVID-19. Другие заявители на краткосрочную визу пока не могут запросить разрешение на въезд.

Отмечается, что границы между Францией и Россией все еще закрыты. Поэтому это постепенное возобновление не означает, что условия и санитарные требования для въезда в страну изменились для россиян.

Для подачи заявления нужно представить краткосрочное разрешение на многократный въезд сроком на пять лет, выданное Францией и истекшее в период 2020 или 2021 года. Также у заявителя должны быть подтверждающие документы для последующей запланированной поездки во Францию в зависимости от цели пребывания.

Подать заявление на визу можно по записи в одном из 18 визовых центров VFS Global.

Ранее стало известно, что визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу шенгенских виз, однако полететь в Испанию пока невозможно. В настоящее время продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. Авиарейсы между Россией и Испанией приостановлены.