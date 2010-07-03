Пока границы закрыты: что такое виртуальные экскурсии и как их проводят?

Когда весной случилась первая волна пандемии, многие музеи сориентировались и начали проводить виртуальные экскурсии. Прошло полгода, туристическая индустрия шагнула еще дальше в онлайн – и появились виртуальные обзорные экскурсии по городам. Сидишь у монитора и гуляешь, например по Амстердаму, параллельно слушая рассказ гида о его достопримечательностях. Что это вообще такое и чем отличается от режима просмотра улиц на Google Earth? Подробнее рассказывает обозреватель Екатерина Васильева.

Как это работает?

Если коротко, то режим просмотра улиц – это самостоятельное путешествие по городу с путеводителем (Википедией) в руках, а виртуальная экскурсия – организованная прогулка с гидом.

Обычно виртуальные экскурсии проходят на платформе Zoom (она бесплатная). В назначенное время нужно подключиться конференции, используя идентификатор и в некоторых случаях пароль. Все это вам вышлют на почту сразу после одобрения заявки. Если экскурсия платная, то всю информацию пришлют после оплаты.

На экране вы увидите гида, который будет "выгуливать" вас по городу. Звук у всех участников, кроме гида, будет выключен, а вот видео во время некоторых экскурсий можно оставить. Задавать вопросы и обсуждать увиденное с другими участниками можно в общем чате.

Виртуальные экскурсии бывают в формате лайфстрима или вебинара. Лайфстрим – это когда гид с камерой в руках ведет вас по маршруту и параллельно рассказывает о том, что мы видим на пути. Вебинар – когда гид находится у себя дома и показывает заранее смонтированное видео и другие материалы. И в том, и в другом случае гида вам видно, и ему можно задавать вопросы.

На что обратить внимание?

В первую очередь на формат экскурсии, а во вторую – на язык повествования. Экскурсий на русском сейчас предлагается довольно много, но все же на английском выбор намного больше, особенно если говорить о тематических прогулках.

Количество участников в группе обычно ограничено, так что на популярные экскурсии стоит записываться заранее.

Иногда бывает любопытно узнать заранее место начала экскурсии, найти его на Google Earth и осмотреться. Может быть, что-то прочитать в прикрепленных ссылках на Википедию и прийти на экскурсию уже подкованным – точно будет интереснее!

Куда пойти?

Интернет полон бесплатных виртуальных экскурсий на английском языке. Как правило, это обзорные и не очень длинные экскурсии – минут на 40 по главным достопримечательностям. Однако встречается и что-то более любопытное, например Potter Trail в Эдинбурге – онлайн-экскурсия для фанатов Гарри Поттера. На русском языке бесплатные туры тоже есть, но их немного, а что-то более оригинальное и авторское уже стоит денег.

Стоимость виртуальной экскурсии – от 200 до 1 000 рублей. Хорошая новость в том, что смотреть можно хоть всей семьей, не доплачивая за каждого человека отдельно.



Итак, что предлагают виртуальные экскурсоводы на русском языке?

Можно прокатиться в столицу Италии, узнать историю самых популярных достопримечательностей и увидеть нетуристический Рим. Для любителей древностей есть экскурсия в Помпеи, а для поклонников итальянской кухни – мастер-классы в прямом эфире от итальянского шеф-повара, который научит готовить пасту или тирамису. Стоимость таких прогулок – от 5 до 10 евро.

Самая популярная онлайн-экскурсия по Испании – это прогулка по храму Саграда Фамилиа в Барселоне. Там расскажут о том, как он строился (и продолжает строиться), о личности архитектора Антонио Гауди, и на десерт – разные смешные истории про скульптуры храма. Экскурсия обойдется в 6–10 евро, а вот бесплатно в этой стране можно "съездить" в Фигерас в театр-музей Сальвадора Дали и попробовать понять, почему стакан всегда наполовину слон.

Посмотреть на Прагу без туристов тоже можно на виртуальной экскурсии по чешской столице. Есть классические обзорные туры через Вацлавскую площадь, Карлов мост и прочие популярные места. Есть Прага через призму политики – там расскажут о Вацлавской площади и исторических событиях, которые там происходили. Любителям мистики понравится экскурсия по Карлову мосту и разные загадочные и мрачные истории, связанные с ним. Цены на экскурсии – 2–4 евро с человека.

По Лондону тоже есть экскурсии на русском языке, одна из самых любопытных рассказывает о стереотипах об Англии и англичанах.

Виртуальная экскурсия по Нью-Йорку во время пандемии – наверное, единственный шанс увидеть этот город пустым: Манхэттен, Центральный парк, Пятая авеню и Бродвей – во время обзорной экскурсии покажут самое главное за час-полтора и примерно 7–10 долларов.

Что касается России, то путешествовать виртуально можно в основном по Москве и Санкт-Петербургу, но начинают появляться экскурсии и в других городах, например в Иркутске и Самаре. В столице больше популярны онлайн-экскурсии по музеям. Можно прогуляться с гидом по Третьяковке или Кремлю, а вот экскурсии по улицам пользуются не таким успехом, хотя есть прогулки по Неглинной и Остоженке, где также можно узнать об истории этих центральных улиц.

В Санкт-Петербурге наряду с обзорными есть немало необычных экскурсий. Например, страшилки о заброшенных домах с "призраками" и прочие городские легенды. Чуть менее мистическая, но тоже атмосферная экскурсия по самым необычным петербургским квартирам: дворы-колодцы, ленинградские коммуналки, квартиры с историей и прочее местами странное архитектурное наследие.

