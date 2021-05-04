Правительство РФ ввело запрет на экспорт гречихи

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Правительство России наложило запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы в период с 5 июня по 31 августа 2021 года для обеспечения продовольственной безопасности в стране. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню", – говорится в документе.
В самом перечне, прилагающемся к постановлению, указываются такие товары как гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.
Ранее Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт из страны гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке. Также, уверены эксперты, это позволит не допустить резких колебаний цен.
Гречка в России может стать невыездной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: