Правительство РФ ввело запрет на экспорт гречихи

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Правительство России наложило запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы в период с 5 июня по 31 августа 2021 года для обеспечения продовольственной безопасности в стране. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню", – говорится в документе.

В самом перечне, прилагающемся к постановлению, указываются такие товары как гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.

Ранее Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт из страны гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке. Также, уверены эксперты, это позволит не допустить резких колебаний цен.