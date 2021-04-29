В Минсельхозе предложили временно ограничить экспорт гречки

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Для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт из страны гречихи и гречневой крупы. Также, уверены эксперты, это позволит не допустить резких колебаний цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как отметили в ведомстве, удовлетворять спрос предприятий переработки текущие объемы производства крупяных культур в России позволят. Также они способны полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп.
"При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры", – отметили в пресс-службе.
Минсельхоз также планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году для дальнейшего повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильного уровня цен.
Ранее российские поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении цен на крупы, в том числе на гречку.
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