На Савеловском направлении МЖД изменится расписание ряда электричек

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Из-за работ по модернизации инфраструктуры на станции "Лобня" с 1 по 4 июня 2021 года изменится расписание некоторых электричек Савеловского направления МЖД. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.
"Технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время с 1:10 до 4:55, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время", – говорится в сообщении.
Уточняется, что несколько электричек на участках Москва-Смоленская – Лобня, Москва-Смоленская – Икша, Москва-Бутырская – Лобня, Дмитров – Лобня и Лобня – Икша не проследуют на время работ. Также некоторые поезда будут выведены из расписания, а у других изменится время отправления и прибытия.
Ранее стало известно, что расписание поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях МЖД изменят в субботу, 29 мая. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ.
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