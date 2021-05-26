Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях МЖД изменят в субботу, 29 мая. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

29 мая с 01:00 до 21:00 мск значительно будет скорректирован график движения поездов.

"В это время специалисты ж/д планируют продолжить переключение путей на Курском вокзале и на станции Каланчевская, также будут проводиться выправка и укладка путей на станции Каланчевская", – говорится в сообщении.

Ряд поездов будет следовать по укороченному маршруту, а интервалы движения поездов будут увеличены.

В ЦППК уточнили, что у некоторых пригородных поездов изменится количество остановок. В это время движение электричек на участке Курская – Дмитровская будет осуществляться реверсивно, по одному пути поочередно.

Пассажиров попросили заранее планировать поездку. Узнать расписание электричек можно на сайте ЦППК, ж/д станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что до 29 мая изменится расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД. В это время рабочие установят три стрелочных перевода на Курском вокзале для переключения движения на участке Каланчевская – Курская на новый четвертый главный путь, по которому летом поезда МЦД-2 начнут курсировать в реверсивном режиме. Для работ задействуют тяжелую технику, в том числе два путеукладочных крана грузоподъемностью 25 тонн.

