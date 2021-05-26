Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Расписание поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях МЖД изменят в субботу, 29 мая. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
29 мая с 01:00 до 21:00 мск значительно будет скорректирован график движения поездов.
"В это время специалисты ж/д планируют продолжить переключение путей на Курском вокзале и на станции Каланчевская, также будут проводиться выправка и укладка путей на станции Каланчевская", – говорится в сообщении.
Ряд поездов будет следовать по укороченному маршруту, а интервалы движения поездов будут увеличены.
В ЦППК уточнили, что у некоторых пригородных поездов изменится количество остановок. В это время движение электричек на участке Курская – Дмитровская будет осуществляться реверсивно, по одному пути поочередно.
Пассажиров попросили заранее планировать поездку. Узнать расписание электричек можно на сайте ЦППК, ж/д станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что до 29 мая изменится расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД. В это время рабочие установят три стрелочных перевода на Курском вокзале для переключения движения на участке Каланчевская – Курская на новый четвертый главный путь, по которому летом поезда МЦД-2 начнут курсировать в реверсивном режиме. Для работ задействуют тяжелую технику, в том числе два путеукладочных крана грузоподъемностью 25 тонн.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: