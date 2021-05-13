Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 изменится с 15 по 29 мая, сообщает пресс-служба МЖД.
В течение этого времени железнодорожники проведут работы по укладке трех стрелочных переводов на Курском вокзале для переключения движения на участке "Каланчевская – Курская" на новый четвертый главный путь, по которому летом поезда МЦД-2 начнут курсировать в реверсивном режиме.
Для этого разберут часть действующей платформы № 4, которая не используется для обслуживания пассажиров. Для работ задействуют тяжелую технику, в том числе два путеукладочных крана грузоподъемностью 25 тонн.
В апреле такие работы провели на станции Каланчевская, откуда до Курского вокзала железнодорожники уже уложили новый путь. Технологическое "окно" назначено с 03:00 15 мая до 03:00 29 мая.
Ранее несколько электричек на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 задерживались в сторону Подольска по техническим причинам.
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