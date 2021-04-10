Ряд электричек на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД задерживается в сторону Подольска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько электричек на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 задерживаются в сторону Подольска по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что специалисты на данный момент принимают все меры по сокращению опоздания электропоездов, передает Агентство "Москва".

Кроме того, в Telegram-канале департамента транспорта отметили, что несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются в связи с незапланированной остановкой состава на станции "Аникеевка".

Позднее стало известно, что движение электричек на Рижском направлении в сторону Москвы восстановлено. Так, специалисты убрали неисправный состав, а в настоящее время они принимают меры по сокращению опоздания пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что во второй половине апреля на Казанском направлении МЖД изменится расписание ряда электричек в столичном регионе и Рязанской области.