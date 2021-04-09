График ряда электричек Казанского направления МЖД изменится в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во второй половине апреля на Казанском направлении МЖД изменится расписание ряда электричек в столичном регионе и Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Отмечается, что с 09:00 12 апреля до 09:00 15 апреля, а также с 09:00 19 апреля до 09:00 22 апреля специалисты отремонтируют свыше 7,5 километра железнодорожного полотна на участке Берестянки – Сасово, в частности заменят рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку щебеночного балласта и выполнят укладку бесстыкового пути, что обеспечит плавность хода поездов и снизит уровень шума.

Известно, что ремонт будет проходить в круглосуточном режиме по технологии "закрытый перегон" – ремонтируемый участок пути закроют для движения составов. Такие меры позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, а также оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.

В пресс-службе рассказали, что на период ремонта МЖД организует движение электричек на участке по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут по очереди пропускаться в обе стороны. Такие же работы пройдут в период с 15 по 30 апреля (кроме выходных) с 06:20 до 16:20 на участке Шиферная – Пески. Помимо этого, 15 и 21 апреля с 06:00 до 16:00, 16 и 23 апреля с 06:40 до 16:40, в ночь с 25 на 26 и с 26 на 27 апреля с 22:30 до 08:30 специалисты проведут замену стрелочных переводов на станциях Ряжск-1, Сасово и Люберцы-1.

Ранее сообщалось, что 15 дополнительных электричек запустили для Москвы и области. Их ввели в график уже 28 марта. Все это сделали из-за приближения дачного сезона. Еще две электрички появятся в конце апреля.