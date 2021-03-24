Ряд железнодорожных туров по России запустят весной и летом

Фото: Москва 24/Александр Авилов
РЖД планируют запустить весной и летом туристические поезда, которые направятся на Урал, на юг страны, в Калмыкию на цветение тюльпанов, в также в Карелию. Об этом рассказала ТАСС первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД" Елена Ракова.
"Сейчас мы прорабатываем "Уральский экспресс" – это однодневный тур из Екатеринбурга. Прорабатываем тур "Жемчужина морей" по маршруту Москва – Волгоград – Сочи – Дербент – Астрахань – Грозный. Будет запущен поезд в Элисту на цветение тюльпанов в апреле", – рассказала Ракова.
Она отметила, что также разрабатываются туры в Кемь и Карелию.
По ее словам, РЖД совместно с властями регионов стремятся задействовать все регионы, а не только Москву и Санкт-Петербург.
"Из реализованных проектов на сегодня наша визитная карточка – это "Рускеальский экспресс". Этот маршрут получил всероссийскую туристскую премию "Маршрут года" в номинации "Лучшие железнодорожные туры", – сообщила Ракова.
С 19 марта запустили туристический поезд выходного дня. Пассажиры могут совершить путешествие из Москвы в Великий Новгород и Углич и вернуться обратно. Прокатиться по туристическому маршруту можно будет по 18 апреля.
Поезд отправляется по пятницам в 21:24 с Ленинградского вокзала Москвы и прибывает обратно в столицу на Белорусский вокзал по воскресеньям в 23:29. Расписание поезда составлено так, что в Великий Новгород и Углич он прибывает рано утром, а отправляется дальше по маршруту вечером.
В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Все они оборудованы кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами.
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