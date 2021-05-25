Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 29 мая по 18 июня будет изменено расписание пригородных электричек Казанского направления МЖД из-за ремонтно-путевых работ. Об этом рассказали в пресс-службе столичной магистрали.

"Ремонт пути на участке Раменское – Быково завершат 29 мая, 5 и 12 июня, а также в ночь на 1–4, 8–11, 15–18 июня с 22:00 до 06:30. С 09:00 2 июня до 09:00 11 июня на участке 297-й километр – Кораблино протяженностью 5 километров предстоит выполнить аналогичные работы. Около 1 километра бесстыкового пути планируется уложить на перегоне Пески – Голутвин 31 мая, 1–4 и 7–9 июня с 06:30 до 16:30", – говорится в сообщении.

Во время работ у некоторых электричек изменится количество остановок, а также время прибытия и отправления. Кроме того, некоторые поезда будут выведены из расписания.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

Четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней, войдут в состав МЦД-4. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.