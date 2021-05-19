Схема движения изменилась на внешней стороне ТТК у пересечения с Кутузовским проспектом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Схема движения изменилась на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе пересечения с Кутузовским проспектом. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
"Теперь, чтобы съехать на Кутузовский проспект в направлении области, нужно заранее перестроиться на дублер ТТК перед Шмитовским проездом (то есть уйти под мост, левее)", – уточняется в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что такие меры стали необходимы для предотвращения ДТП, которые часто происходили из-за поворачивающих в три ряда автомобилей.
Ранее в ГИБДД Москвы прокомментировали ограничение скорости в 30 километров в час. Отмечалось, что ежедневно в мире в результате ДТП погибают 3 000 детей и подростков.
До этого сенатор Александр Башкин заявил, что правильно и необходимо ввести ограничение на скорость самокатов. Он не исключил появления такого ограничения на федеральном уровне. Также он предложил обратить внимание на опыт регионов, где уже вводятся такие меры.
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