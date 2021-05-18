На МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится расписание поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расписание поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях значительно изменится в выходные дни в ближайшие три недели. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Корректировки коснутся периода с 12:00 22 мая до 18:00 23 мая, а также 29–30 мая и 5–6 июня в ночные часы с 21:00 до 07:00. В это время рабочие будут ремонтировать второй главный путь между станциями Савеловская и Марк Московского центрального диаметра, а также заменят стрелочные переводы на станции Бескудниково.
Движение на участке Савеловский вокзал – Марк продолжится: составы будут следовать по одному пути поочередно с увеличенным интервалом. Некоторые платформы будут временно принимать поезда, следующие в противоположные направления.
Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Для проезда на них понадобится действительный билет на пригородный поезд данного маршрута.
Узнать актуальное расписание можно на сайте перевозчика, станциях и в приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что до 29 мая изменится расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД. В это время рабочие установят три стрелочных перевода на Курском вокзале для переключения движения на участке "Каланчевская – Курская" на новый четвертый главный путь.
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