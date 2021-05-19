В ГИБДД Москвы прокомментировали ограничение скорости в 30 км/ч

Фото: instagram.com/ogibdd_pyt_yakh

В ГИБДД Москвы прокомментировали ограничение скорости в 30 километров в час. Об этом сообщается на странице службы в Instagram.

Отмечается, что ежедневно в мире в результате ДТП погибают 3 000 детей и подростков.

"И если при скорости 30 километров в час шанс выжить еще есть, то при 80 километрах в час это практически невозможно", – рассказали в ГИБДД.

Там также отметили, что для каждой улицы в зависимости от ее назначения должна быть своя скорость.

Совместно с ЦОДД сотрудники Госавтоинспекции намерены провести ряд акций и открытых уроков в рамках 6-й Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.

"Присоединяйтесь и вы. Публикуйте в соцсетях истории и фото с хештегом #StreetsForLife #Love30 – покажите всему миру, что жители Москвы хотят, чтобы столица была безопасной и комфортной для людей", – призвали в ГИБДД.

Ранее сенатор Александр Башкин заявил, что правильно и необходимо ввести ограничение на скорость самокатов. Он не исключил появления такого ограничения на федеральном уровне. Также Башкин предложил обратить внимание на опыт регионов, где уже вводятся такие меры.

Кроме того, член экспертного совета Госдумы Петр Дворянкин рассказал, что движение граждан на электросамокатах можно регламентировать по такой же схеме, как и на велосипедах. При этом он отметил, что приравнивать электросамокаты к мопедам не стоит.