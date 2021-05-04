Эксперт оценил снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час позволит повысить уровень безопасности на российских дорогах, полагает автоэксперт Владимир Сажин. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Он отметил, что опыт зарубежных стран однозначно подтверждает продуктивность таких изменений.
"В братской республике Белоруссии ограничение в 50 километров в час на трассах, и народ едет, ничего страшного, никто не превышает. Если взять соседнюю Финляндию – там тоже стоит ограничение скорости и ни на километр никто не превышает, потому что сразу приходит штраф, штраф немаленький. Двумя руками за снижение скорости нештрафуемого порога", – отметил Сажин.
По его словам, альтернативным способом снижения аварийности является введение скоростных ограничений на опасных участках дороги, например, максимальной скорости движения 50 километров в час. В данном случае нештрафуемый порог составит 70 километров в час, уточнил Сажин.
Ранее стало известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу МВД подготовить позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
Также в России начали тестировать новый способ ограничения скорости. В данный момент функцию напоминания о необходимости снижать скорость в непогоду несут стационарные дорожные знаки. Обычно такие знаки сопровождаются изображением грозовых туч и носят рекомендательный характер.
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