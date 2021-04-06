ОСАГО для таксистов может стать дороже на 60% – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Рост базовых ставок по обязательному автострахованию такси может составить 60%. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Сейчас страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси. Это происходит из-за существующего дисбаланса между уровнем выплат по авариям такси и сборам по ОСАГО, который составляет 62%. Чтобы ситуация выровнялась, страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%. Компании не желают терять прибыль, накопленную в ОСАГО за год пандемии, расплачиваясь за дорожающий авторемонт из-за ослабления курса рубля.
Последний пересмотр тарифов произошел в сентябре 2020 года, когда ЦБ расширил тарифный коридор и базовые ставки ОСАГО. Тогда для большинства частных владельцев легковых автомобилей расширение коридора составило 10%, для юрлиц – 20%, для такси – 30%.
"Мы выступаем за то, чтобы по всем видам тарифный коридор был сбалансирован. Тарифный коридор устанавливается на основе актуарных расчетов, в соответствии с законодательством мы можем пересматривать его не чаще раза в год. Пока мы не приступили к анализу оценки убыточности в целях определения целесообразности изменения тарифного коридора", – заявили в Банке России.
Из заявления следует, что предлагаемые страховщиками изменения раньше сентября реализованы не будут.
"Несбалансированность тарифа… приводит к большому количеству проблем, которые затрагивают в первую очередь автомобилистов, страдающих от аварий с участием такси", – рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Спикер уточнил, что в некоторых таксопарках аварийность составляет 100%. Вероятно, что новый финансовый рычаг в виде ОСАГО мог бы заставить руководство таких компаний внимательнее относиться к набору и обучению водителей.
"Обсуждение достаточности тарифов ОСАГО для такси никогда и не прекращалось", – отметил замглавы "Ингосстраха" Илья Соломатин.
Он добавил, что при включении рыночного механизма тарифы должны взлететь кратно.
Представители рынка извоза негативно относятся к возможным изменениям.
"Ставку ОСАГО для такси и так уже подняли", – сказал глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.
Он подчеркнул, что стоимость ОСАГО для автомобиля таксиста уже в десять раз выше полиса на такой же автомобиль физлица. С учетом экономической ситуации нововведения могут выдавить с рынка честных перевозчиков и вернуть на дороги "бомбил".
"Стоимость поездок в "Ситимобил" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогноз продолжительности поездки, количество машин на линии. Повышение тарифов ОСАГО – не ключевой фактор. Но инициатива отрицательно скажется на наших партнерах – таксопарках, которые до сих пор восстанавливаются после пандемии, – и может стать одной из причин возвращения таксомоторного бизнеса в серую зону", – сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в Госдуме предложили расширить покрытие убытков по ОСАГО. Такая мера призвана повысить уровень доверия к продукту ОСАГО, а также обеспечить дополнительную защищенность водителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: