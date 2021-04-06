ОСАГО для таксистов может стать дороже на 60% – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рост базовых ставок по обязательному автострахованию такси может составить 60%. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Сейчас страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси. Это происходит из-за существующего дисбаланса между уровнем выплат по авариям такси и сборам по ОСАГО, который составляет 62%. Чтобы ситуация выровнялась, страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%. Компании не желают терять прибыль, накопленную в ОСАГО за год пандемии, расплачиваясь за дорожающий авторемонт из-за ослабления курса рубля.

Последний пересмотр тарифов произошел в сентябре 2020 года, когда ЦБ расширил тарифный коридор и базовые ставки ОСАГО. Тогда для большинства частных владельцев легковых автомобилей расширение коридора составило 10%, для юрлиц – 20%, для такси – 30%.

"Мы выступаем за то, чтобы по всем видам тарифный коридор был сбалансирован. Тарифный коридор устанавливается на основе актуарных расчетов, в соответствии с законодательством мы можем пересматривать его не чаще раза в год. Пока мы не приступили к анализу оценки убыточности в целях определения целесообразности изменения тарифного коридора", – заявили в Банке России.

Из заявления следует, что предлагаемые страховщиками изменения раньше сентября реализованы не будут.

"Несбалансированность тарифа… приводит к большому количеству проблем, которые затрагивают в первую очередь автомобилистов, страдающих от аварий с участием такси", – рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Спикер уточнил, что в некоторых таксопарках аварийность составляет 100%. Вероятно, что новый финансовый рычаг в виде ОСАГО мог бы заставить руководство таких компаний внимательнее относиться к набору и обучению водителей.

"Обсуждение достаточности тарифов ОСАГО для такси никогда и не прекращалось", – отметил замглавы "Ингосстраха" Илья Соломатин.

Он добавил, что при включении рыночного механизма тарифы должны взлететь кратно.

Представители рынка извоза негативно относятся к возможным изменениям.

"Ставку ОСАГО для такси и так уже подняли", – сказал глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.

Он подчеркнул, что стоимость ОСАГО для автомобиля таксиста уже в десять раз выше полиса на такой же автомобиль физлица. С учетом экономической ситуации нововведения могут выдавить с рынка честных перевозчиков и вернуть на дороги "бомбил".

"Стоимость поездок в "Ситимобил" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогноз продолжительности поездки, количество машин на линии. Повышение тарифов ОСАГО – не ключевой фактор. Но инициатива отрицательно скажется на наших партнерах – таксопарках, которые до сих пор восстанавливаются после пандемии, – и может стать одной из причин возвращения таксомоторного бизнеса в серую зону", – сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в Госдуме предложили расширить покрытие убытков по ОСАГО. Такая мера призвана повысить уровень доверия к продукту ОСАГО, а также обеспечить дополнительную защищенность водителей.