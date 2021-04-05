Автоэксперты прокомментировали идею ввести новые дорожные знаки

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Автоэксперты рассказали, почему идея нового способа фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков будет бесполезна во многих регионах России. Об этом сообщает URA.RU.
"Новые знаки неактуальны для многих регионов России, потому что там не бывает резких изменений погодных условий", – пояснил автоэксперт Кирилл Форманчук.
По его словам, на областных дорогах такие знаки будут с большой вероятностью плохо обслуживаться. Системы подобного типа, по мнению Форманчука, могут эффективно проявлять себя на дорогах США и Европы, но в России от них не будет толку.
"Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными", – заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
Он уточнил, что введение динамических знаков требует жесткого контроля за дорожной ситуацией со стороны метеоцентров.
Ранее в России начали тестировать новый способ ограничения скорости. В данный момент функцию напоминания о необходимости снижать скорость в непогоду несут стационарные дорожные знаки. Обычно такие знаки сопровождаются изображением грозовых туч и носят рекомендательный характер.
Штрафы за превышение рекомендованной скорости в РФ не предусмотрены.
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