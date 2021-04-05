Эксперт назвал четыре веские причины поменять моторное масло

Фото: depositphotos/kalinovsky
Есть четыре веские причины поменять моторное масло с наступлением весны. О них в разговоре с РИА Новости рассказал эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин.
Он отметил, что за зиму техническая жидкость состаривается.
"Зимой мотор работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года из-за постоянных прогревов и пробок. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива (они имеют определенную кислотность)", – сообщил Колодочкин.
Эксперт добавил, что зимой падает щелочное число масла, также его качество снижается из-за попадания водяного конденсата.
В качестве еще одной причины Колодочкин назвал снижение уровня масла из-за происходящих утечек.
"Масла становится меньше – следовательно, одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя", – пояснил он.
Третья причина для замены масла связана с его вязкостью. Мотору больше не нужно маловязкое масло, поэтому есть смысл переходить на масла с более высокой вязкостью.
Эксперт отметил, что последняя причина связана с потерей жидкостью своих характеристик. Если автомобиль всю зиму простоял в гараже, это еще не значит, что с маслом в двигателе ничего не произошло.
"Ведь его мотор постоянно "общался" с атмосферой через вентиляцию картера. Моторное масло окислялось, а значит, теряло рабочие свойства", – пояснил Колодочкин и добавил, что масло постоянно контактировало и с металлическими сплавами двигателя, что не пошло ему на пользу.
Ранее эксперты подсчитали, во сколько обойдется обслуживание личного авто в 2021 году. Предполагается, что за год набежит примерно 108 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: