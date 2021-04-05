Эксперт назвал четыре веские причины поменять моторное масло

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Есть четыре веские причины поменять моторное масло с наступлением весны. О них в разговоре с РИА Новости рассказал эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин.

Он отметил, что за зиму техническая жидкость состаривается.

"Зимой мотор работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года из-за постоянных прогревов и пробок. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива (они имеют определенную кислотность)", – сообщил Колодочкин.

Эксперт добавил, что зимой падает щелочное число масла, также его качество снижается из-за попадания водяного конденсата.

В качестве еще одной причины Колодочкин назвал снижение уровня масла из-за происходящих утечек.

"Масла становится меньше – следовательно, одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя", – пояснил он.

Третья причина для замены масла связана с его вязкостью. Мотору больше не нужно маловязкое масло, поэтому есть смысл переходить на масла с более высокой вязкостью.

Эксперт отметил, что последняя причина связана с потерей жидкостью своих характеристик. Если автомобиль всю зиму простоял в гараже, это еще не значит, что с маслом в двигателе ничего не произошло.

"Ведь его мотор постоянно "общался" с атмосферой через вентиляцию картера. Моторное масло окислялось, а значит, теряло рабочие свойства", – пояснил Колодочкин и добавил, что масло постоянно контактировало и с металлическими сплавами двигателя, что не пошло ему на пользу.

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