Эксперты подсчитали, во сколько обойдется обслуживание личного авто

Эксперты посчитали, во сколько обойдется содержание машины в 2021 году. Предполагается, что за год набежит примерно 108 тысяч рублей.

Больше половины расходов приходится на бензин – это около 60 тысяч рублей в год. Плановый техосмотр у официального дилера – еще 15 тысяч рублей. Около 9,5 тысячи рублей придется потратить на ОСАГО.

Транспортный налог для москвичей составит в среднем 4,5 тысячи рублей в год. Чтобы закупить необходимые автотовары – моторное масло, буксировочный трос, антифриз, резину и прочее – понадобится еще 23 тысячи рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.