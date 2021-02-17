На Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой в движении поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановлено после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении ведомства.

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро не было движения поездов от станции "Отрадное" до станции "Савеловская", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

9 февраля временно не было движения поездов от станции "Спартак" до станции "Беговая" из-за человека на путях.