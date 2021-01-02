Движение на Люблинско-Дмитровской линии подземки ввели в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена было введено в график после сбоя. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) введено в график", – говорится в заявлении Дептранса. По данным ведомства, ранее на салатовой линии подземки были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Столичных пассажиров призывали соблюдать осторожность при пользовании метро Москвы.

Ранее в Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте. Безлимитный билет на сутки стоит 240 рублей, на трое суток – 455.