Рост тарифов на проезд в 2021 году будет минимальным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рост цен на проезд в общественном транспорте в 2021 году будет минимальным, а цена некоторых билетов останется неизменной, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что тарифы повысятся на уровень инфляции, не более. Однако, данный вопрос окончательно еще не решен, его обсудят в правительстве Москвы в ближайшее время.
В пресс-службе департамента финансов Москвы рассказали, что уровень инфляции в стране в 2021 году может ставить 3,5 процента.
Председатель правления Объединения автопассажирских перевозчиков Вячеслав Панькин заявил, что цены в общественном транспорте Москвы будут увеличены из-за пандемии коронавируса.
"Это ожидаемо, транспортная отрасль во всем мире сильно пострадала из-за пандемии коронавируса, когда пассажиропоток значительно сократился. Считаю, в Москве нам также стоит ожидать роста тарифов на проезд", – приводит ТАСС слова Панькина.
Рост тарифов на проезд от 5 до 12 процентов может быть в крупных городах России – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, считает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов. В Москве, по его мнению, необходимо индексировать тарифы, а также формировать ценообразование в зависимости от загрузки линий.
"В Москве продолжает активно строиться метрополитен, открываются новые станции Московских центральных диаметров, на маршруты выходят современные электробусы и трамваи, обновляется парк поездов метро. Кроме этого, появляются новые статьи расходов за счет необходимости соблюдения мер по противодействию пандемии COVID-19 – дезинфекция салонов, обеспечение СИЗ сотрудников", – добавил Крутов.
Ранее Сергей Собянин объявил о введении скидок за проезд в метро вне часа пик.
По словам Собянина, речь идет только о двух временных промежутках – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. При этом акция действует только в рабочие дни.
Мэр Москвы подчеркнул, что нововведение рассматривается как пилотный проект, который позволит сократить число людей в транспорте в час пик и помочь соблюсти социальную дистанцию. Он продлится до 2 июля 2021 года.
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