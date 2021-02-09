Движение восстановили на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро восстановлено движение поездов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении ведомства.

На фиолетовой ветке метро не было движения поездов от станции "Спартак" до станции "Беговая" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Инцидент произошел на станции "Октябрьское Поле".