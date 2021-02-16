Двое подростков задержаны за избиение приезжих в вагоне метро

15:53
Фото: пресс-служба УВД на Московском метрополитене
Полицейские задержали подозреваемых в избиении двух человек в московском метро, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.
Вечером 7 февраля в вагоне метро, следовавшего от станции "Речной вокзал" до станции "Водный стадион", было совершено нападение на 30-летнего и 31-летнего приезжих мужчин из ближнего зарубежья.
Один из злоумышленников нанес потерпевшим удары по голове металлическим предметом, второй бил мужчин руками и ногами. Когда поезд прибыл к платформе, один из нападавших распылил содержимое аэрозольного баллончика, после чего оба подозреваемых скрылись.
Сообщается, что после нападения пострадавших госпитализировали, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В ходе розыска были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители Москвы. Подростков поместили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, бросившего бутылку в лобовое стекло поезда в метро. Как выяснилось, хулиган действовал беспричинно.
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