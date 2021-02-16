В Москве задержали мужчину, бросившего бутылку в лобовое стекло поезда в метро

11:11
Фото: УВД на Московском метрополитене
Столичные полицейские задержали мужчину, который бросил бутылку в лобовое стекло поезда в метро. Из-за данного инцидента поезд пришлось снять с линии подземки, говорится на официальном сайте МВД по Москве.
Инцидент произошел на станции "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии. Мужчину удалось оперативно задержать. Как выяснилось, хулиган действовал беспричинно.
"Полицейские патрульно-постовой службы столичного метрополитена задержали 36-летнего мужчину, из хулиганских побуждений бросившего в лобовое стекло вагона электропоезда стеклянную бутылку", – уточнил глава управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.
Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемого отпустили по подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что житель столицы выплатит штраф за сорванный график движения поездов в метро. Из-за инцидента сотрудникам метрополитена потребовалось экстренно обесточить контактный рельс.
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