В Москве задержали мужчину, бросившего бутылку в лобовое стекло поезда в метро

Фото: УВД на Московском метрополитене

Столичные полицейские задержали мужчину, который бросил бутылку в лобовое стекло поезда в метро. Из-за данного инцидента поезд пришлось снять с линии подземки, говорится на официальном сайте МВД по Москве.

Инцидент произошел на станции "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии. Мужчину удалось оперативно задержать. Как выяснилось, хулиган действовал беспричинно.

"Полицейские патрульно-постовой службы столичного метрополитена задержали 36-летнего мужчину, из хулиганских побуждений бросившего в лобовое стекло вагона электропоезда стеклянную бутылку", – уточнил глава управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемого отпустили по подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что житель столицы выплатит штраф за сорванный график движения поездов в метро. Из-за инцидента сотрудникам метрополитена потребовалось экстренно обесточить контактный рельс.