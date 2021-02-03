Житель столицы выплатит штраф за сорванный график движения поездов в метро

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Столичный метрополитен в судебном порядке взыскал компенсацию в размере 62 тысяч рублей с мужчины, который намеренно нарушил график движения поездов в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"Осенью прошлого года на станции "Новоясеневская" пассажир дошел до конца платформы и перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду. Трагедии не случилось: поезд только ударил мужчину зеркалом, он не получил серьезных травм", – говорится в сообщении.

Из-за инцидента сотрудникам метрополитена потребовалось экстренно обесточить контактный рельс. Вследствие этого на Калужско-Рижской линии проехало на четыре поезда меньше запланированного и были созданы неудобства для пассажиров.

После произошедшего юристы столичной подземки обратились в суд с исковым требованием.

В январе 2021 года в Москве наградили именными часами машиниста поезда метро Алексея Раевского. Мужчина спас упавшего на рельсы ребенка, успев экстренно затормозить состав.

