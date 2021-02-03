Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

13:01

Житель столицы выплатит штраф за сорванный график движения поездов в метро

суды город транспорт

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Столичный метрополитен в судебном порядке взыскал компенсацию в размере 62 тысяч рублей с мужчины, который намеренно нарушил график движения поездов в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"Осенью прошлого года на станции "Новоясеневская" пассажир дошел до конца платформы и перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду. Трагедии не случилось: поезд только ударил мужчину зеркалом, он не получил серьезных травм", – говорится в сообщении.

Из-за инцидента сотрудникам метрополитена потребовалось экстренно обесточить контактный рельс. Вследствие этого на Калужско-Рижской линии проехало на четыре поезда меньше запланированного и были созданы неудобства для пассажиров.

После произошедшего юристы столичной подземки обратились в суд с исковым требованием.

В январе 2021 года в Москве наградили именными часами машиниста поезда метро Алексея Раевского. Мужчина спас упавшего на рельсы ребенка, успев экстренно затормозить состав.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать