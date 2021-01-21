Машиниста поезда наградили именными часами за спасение ребенка в метро

Фото: Дептранс Москвы

В столице наградили именными часами машиниста поезда метро Алексея Раевского, который спас упавшего на рельсы ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел 11 января на станции метро "Бабушкинская".

"Алексей Раевский, наш машинист-герой, который на прошлой неделе спас ребенка, упавшего на рельсы, в знак благодарности за свой героический поступок сегодня был награжден именными часами начальника метрополитена", – рассказали в ведомстве.

В Дептрансе отметили, что машинист успел среагировать и включить экстренное торможение, когда заметил ребенка на платформе. Это помогло избежать трагедии.

Ценный подарок Раевский получил из рук начальника электродепо "Калужское".

На станции метро "Бабушкинская" 11 января ребенок упал на рельсы. По информации МВД, инцидент произошел из-за того, что мальчик засмотрелся в телефон. Благодаря оперативным действиям машиниста поезда столкновения не произошло.

