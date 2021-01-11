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Общество

17:36

В Дептрансе рассказали, что делать в случае падения на рельсы

безопасность общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный департамент транспорта напомнил об основных правилах поведения в случае падения на рельсы.

В Telegram-канале ведомства специалисты рассказали, что при падении на рельсы не стоит приближаться к краю платформы. Вместо этого рекомендуется быстро идти к тоннелю по ходу движения поезда.

Также в Дептрансе отметили, что человек должен встать за черно-белой рейкой, расположенной на рельсах и платформе, после чего дождаться помощи сотрудников метрополитена.

Сообщается, что при падении на рельсы во время движения поезда на станции необходимо лечь лицом вниз в лоток между рельсами головой к поезду. После этого рекомендуется пригнуть голову и не шевелиться. Такое положение необходимо сохранить до того момента, пока машинист поезда или работники метрополитена не придут на помощь.

Ранее ребенок упал на рельсы на станции метро "Бабушкинская". Машинист поезда смог вовремя среагировать и остановить состав, а рельсы были обесточены. Мальчику помогли выбраться с рельсов.

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