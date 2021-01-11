На станции метро "Бабушкинская" на рельсы упал ребенок

Фото: Дептранс Москвы

На станции метро "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Как сообщили в департаменте транспорта столицы, машинисту удалось вовремя среагировать и остановить состав.

Далее рельс был обесточен, а машинист достал мальчика. Детали происшествия уточняются. В графике движения поездов на Калужско-Рижской линии изменений не было.

Ранее мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро "Косино". Машинист поезда быстро среагировал, остановив поезд и подняв мужчину на платформу. Сообщается, что пассажира могут заставить выплатить компенсацию, если его вина будет доказана.