Дептранс может потребовать от спрыгнувшего на пути на станции "Косино" компенсацию

Мужчину, который накануне спрыгнул на рельсы на станции метро "Косино", могут заставить выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Дептранса.

Как уточняется, это произойдет, если его вина будет подтверждена.

В пресс-службе пояснили, что машинист Олег Рочагов из электродепо "Руднево" мгновенно среагировал, остановил поезд и помог человеку подняться на платформу.

"Машиниста уже ждут награда и премия, а недобросовестного пассажира – штраф. Мы изучим все детали дела и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба – около 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

25 декабря на путях на станции "Щукинская" оказался человек. По этой причине машинист приближающегося состава был вынужден применить экстренное торможение. Движение в сторону станции "Планерная" было временно приостановлено.