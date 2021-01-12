Машинист и полицейский рассказали, как спасали ребенка на станции метро "Бабушкинская"

17:05
Машинист и полицейский рассказали, как спасли ребенка в метро
Машинист столичного метро Алексей Раевский и полицейский Олег Макаров, которым объявили благодарность за спасение упавшего на рельсы станции "Бабушкинская" мальчика, рассказали телеканалу Москва 24, как им удалось вытащить ребенка на платформу.
Раевский рассказал, что заметил ребенка, двинувшегося с платформы в сторону путей, еще на подъезде к станции и применил экстренное торможение еще до того, как он упал на рельсы.
"Я связался с диспетчером, затребовал снятия напряжения контактного рельса, сообщил о том, что пассажир на путях, после чего открыл дверь и увидел, что ребенок лежит под платформой, рядом с контактным рельсом. После получения приказа о снятии напряжения я действовал по инструкции, установил закорачивающее устройство на пути", – пояснил машинист.
Помог Раевскому сотрудник полиции Московского метрополитена Алексей Макаров, оперативно отозвавшийся на сигнал службы безопасности.
"Мы срочно туда прибежали, наша основная задача была, чтобы ребенок до снятия напряжения не трогал контактные рельсы. Не шевелился. После того как напряжение сняли, машинист поставил закоротку, я спустился, чтобы помочь ему подняться на платформу. Я вытаскивал ребенка, машинист вытаскивал вещи. Быстро все это сделали", – рассказал Макаров.
После этого полицейский передал ребенка медикам, он не получил никаких травм.
Инцидент произошел накануне на станции "Бабушкинская". 9-летний мальчик засмотрелся в телефон и упал на рельсы. Момент падения сняли камеры видеонаблюдения.
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