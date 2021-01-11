Машинист и полицейский получат благодарность за спасение упавшего на рельсы ребенка

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Машинисту поезда столичной подземки и сотруднику полиции, которые спасли упавшего на рельсы ребенка, будет объявлена благодарность. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлию Иванову.

"Руководителем ГСУ СК России по Москве Андреем Стрижовым отмечен высокий профессиональный уровень сотрудников департамента транспорта и полиции, в связи с чем принято решение об объявлении им благодарности", – сказала Иванова.

Ранее ребенок упал на рельсы на станции метро "Бабушкинская". Машинист поезда смог вовремя среагировать и остановить состав, а рельсы были обесточены. После остановки поезда машинист помог ребенку выбраться с рельсов.

