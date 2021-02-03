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Происшествия

12:45

Сотрудница полиции спасла жизнь мужчине на станции "Филевский парк"

происшествия транспорт метро

Фото: скриншот с видео Петровка 38

Сотрудница полиции спасла жизнь пассажиру на станции "Филевский парк" Филевской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

Во время патруля сотрудник третьего отдела полиции УВД на Московском метрополитене старший сержант полиции Наталья Воронкова получила информацию о том, что на платформе сидит мужчина, свесив ноги на жесткий путь. Тогда она немедленно побежала к платформе, однако пассажир уже спрыгнул на рельсы.

Воронкова передала информацию дежурному по станции об оповещении машиниста электропоезда о происходящем. Затем она уговорила 37-летнего приезжего подняться, что он и сделал за считанные минуты до прибытия поезда.

На место происшествия прибыли врачи, которые оказали спасенному квалифицированную помощь.

Ранее ребенок упал на рельсы на станции метро "Бабушкинская". Машинист поезда смог вовремя среагировать и остановить состав, а рельсы были обесточены. После остановки поезда машинист помог ребенку выбраться с рельсов.

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