Мужчина напал на подполковника полиции на станции метро "Бауманская"

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Правоохранители задержали москвича по подозрению в нападении на подполковника полиции на станции метро "Бауманская". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вечером 25 октября сотрудники полиции задержали по месту жительства в квартире на улице Волочаевской 18-летнего подозреваемого. Он полностью изобличен в данном преступлении и дал признательные показания", – рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, между подполковником полиции и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого последний ударил оппонента в лицо. В результате полицейский упал. Медики зафиксировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа и ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Головинский районный суд Москвы приговорил американского студента из Техаса Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима за нападение на полицейских летом 2019 года. Иностранец заявил, что не помнит ничего из того, в чем его обвиняют.

