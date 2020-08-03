В Москве полицейский и охранник пострадали при попытке задержания нарушителя

18:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские начали проверку по факту нападения на правоохранителей в районе Теплый стан на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.
Уточняется, что полицейский, получив сообщение о неправильной парковке, проверял документы у мужчины, который позже ударил правоохранителя.
"Находившиеся поблизости люди попытались помешать задержанию нарушителя. Все участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что пострадавший сотрудник полиции обратился в больницу. Также в драке пострадал охранник, его госпитализировали. Повреждена служебная машина.
Нарушителем оказался уроженец Таджикистана 1994 года рождения, который был пьян в момент нападения. Уточняется, что он ударил полицейского, так как был несогласен с задержанием за нарушение общественного порядка.
Ранее в Москве задержали злоумышленника, который напал на женщину и девочку. Подозреваемым оказался мужчина 1991 года рождения.
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