В Москве полицейский и охранник пострадали при попытке задержания нарушителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали проверку по факту нападения на правоохранителей в районе Теплый стан на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Уточняется, что полицейский, получив сообщение о неправильной парковке, проверял документы у мужчины, который позже ударил правоохранителя.

"Находившиеся поблизости люди попытались помешать задержанию нарушителя. Все участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что пострадавший сотрудник полиции обратился в больницу. Также в драке пострадал охранник, его госпитализировали. Повреждена служебная машина.

Нарушителем оказался уроженец Таджикистана 1994 года рождения, который был пьян в момент нападения. Уточняется, что он ударил полицейского, так как был несогласен с задержанием за нарушение общественного порядка.

Ранее в Москве задержали злоумышленника, который напал на женщину и девочку. Подозреваемым оказался мужчина 1991 года рождения.