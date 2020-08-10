Мужчина напал с ледорубом на полицейского в столичном храме

12:57
Фото: depositphotos/Emevil
Пьяный мужчина пытался повредить электрический кабель в столичном храме. Позднее он напал на полицейского с ледорубом, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
8 августа в полицию сообщили о мужчине, который неадекватно себя вел в храме. Инцидент произошел на Житной улице. Согласно предварительным данным, стражу порядка поранили губу.
На место прибыли правоохранители, обнаружившие неизвестного в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, а также пытался повредить электрический кабель.
"При задержании оказал сопротивление и ударил полицейского. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в ОМВД", – добавили в ведомстве.
При этом было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти.
Ранее полицейский и охранник пострадали при попытке задержания нарушителя. Им оказался уроженец Таджикистана 1994 года рождения. Он был пьян в момент нападения.
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