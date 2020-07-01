Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на полицейского в столице

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения экс-сотрудника прокуратуры на полицейского в столице. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"30 июня СМИ сообщили, что накануне вечером мужчина, представившийся сотрудником Генпрокуратуры, был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на улице 2-я Филевская, а затем доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского", – говорится в сообщении.

Как уточняется, Бастрыкин поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям бывшего сотрудника прокуратуры. Также председатель СК поставил на контроль в центральном аппарате ход проверки и ее результаты.

12 мая суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции. Мужчина 1989 года рождения на Ладожской улице ударил по голове неизвестного мужчину, после чего потребовал деньги и ключи от машины и скрылся. Затем подозреваемый нанес ножевое ранение на Бауманской улице водителю автомобиля.

При попытке скрыться подозреваемый совершил наезд на полицейского. Чтобы остановить машину, тот сделал предупредительный выстрел из табельного пистолета Макарова вверх и два выстрела в сторону машины.

